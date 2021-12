Knapp zwei Stunden später gingen die Spaziergänger dann doch auseinander - und kündigten zum Abschluss auf dem Anger an: Wir kommen wieder! Mit Applaus und "Danke Erfurt"-Rufen verließen die Demonstranten nach und nach und in kleinen Gruppen den Platz.

Manche trugen Kerzen in der Hand, teilweise wurden Plakate in die Höhe gehalten.

Auf dem Erfurter Anger hatten sich am Montag zunächst knapp 300 Leute versammelt, die sich zuvor per Internet verabredet hatten.

"Schließt euch an!" 1000 Menschen protestieren ohne Maske und ohne Abstand in Erfurt

Erfurt. Knapp 1000 Menschen haben sich am Montag in Erfurt zu einem Protestzug versammelt, einige hatten Kerzen und Plakate dabei. Sie riefen "Schließt euch an!", ohne Abstand, ohne Maske.

Auf dem Erfurter Anger hatten sich am Montag zunächst knapp 300 Leute versammelt, die sich zuvor per Internet verabredet hatten. Manche trugen Kerzen in der Hand, teilweise wurden Plakate in die Höhe gehalten. Eine Frau forderte über ein Megaphon: "Gebt uns unsere Freiheit zurück, die Impfung hilft nicht!" Abstände wurden nicht eingehalten, auch benutzte keiner eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung, so dass die Polizei die Versammlung kurz nach 19 Uhr aufgelöst hatte.

Die Teilnehmer wurden gebeten, einzeln den Anger zu verlassen. Daraufhin hatten sich mehrere Gruppen Richtung Angerkreuz aufgemacht, wo sie jedoch von Polizeiketten gestoppt wurden, so dass sie sich wieder Richtung Anger bewegten.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tumult legt den Verkehr lahm

Der Protestzug war bis zur Bahnhofstraße gekommen, dann mussten die Teilnehmer umkehren. Foto: Frank Karmeyer

Dann marschierte der Protestzug über den Juri-Gagarin-Ring, dicht gedrängt, die Teilnehmer - mittlerweile bis zu 800 - riefen: "Schließt euch an!" Sie wurden dabei von Polizeikräften begleitet. Auf Höhe der Bahnhofstraße war dann erneut Schluss - die Polizei forderte die Teilnehmer zur Umkehr auf. Der Tumult legte den Verkehr lahm. Die Protestierenden sangen das Rennsteiglied, klatschten und freuten sich. Unter "Frieden, Freiheit, keine Diktatur"-Rufen wurden die "Spaziergänger" wieder zurück in Richtung Krämpfertor begleitet.

Durch die Johannesstraße ging es vorwärts, immer mehr schlossen sich dem Protestzug an. Die Polizei sprach von insgesamt 1000 Teilnehmern. Die Weisung, allein nach Hause zu gehen, wie von der Polizei angeordnet, wurde nicht umgesetzt. Knapp zwei Stunden später gingen die Spaziergänger dann doch auseinander - und kündigten zum Abschluss auf dem Anger an: Wir kommen wieder! Mit Applaus und "Danke Erfurt"-Rufen verließen die Demonstranten nach und nach und in kleinen Gruppen den Platz.

"Schämt euch!", "Ihr steht auf der falschen Seite!"

Vom Anger auf den Ring und wieder zurück - der Protestzug lief kreuz und quer durch die Innenstadt. Foto: Frank Karmeyer

Übergriffe hatte es keine gegeben. Zu Stopps des Umzugs war es allerdings immer dann gekommen, wenn die Polizei zur Personalienfeststellung einzelne Teilnehmer kontrollierte. "Schämt euch", wurden die Beamten dann angeschrien, ihnen wurde vorgeworfen, Teil einer "Polizeidiktatur" zu sein und auf der falschen Seite zu stehen. Laut Polizei ist es zu drei Straftaten gekommen, weitere Informationen dazu folgen später.

Die Einsatzkräfte waren mit einem massiven Aufgebot vor Ort, resultierend aus der Erfahrung vom vergangenen Montag, als sich 600 Menschen versammelt hatten. Laut Polizeisprecherin Julia Neumann habe die Polizei - wie immer - auf Deeskalation gesetzt. Schließlich seien auch Kinder unter den "Montagsspaziergängern" gewesen.

Im Rahmen der Demonstration wurden außerdem acht Anzeigen unter anderem wegen Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung aufgenommen. Zwei Demonstranten wurden durch die Anwendung von unmittelbaren Zwang leicht verletzt. Die Versammlung löste sich gegen 20:45 Uhr auf.

Das könnte Sie auch interessieren: