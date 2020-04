Schmierereien in Burkhardtstraße in Apolda

In der Nacht zum Montag wurde in der Burkhardtstraße 11 mit grüner Farbe ein Hakenkreuz sowie der Schriftzug „Frauenhasser“ in einer Breite von 106 und einer Höhe von 50 Zentimetern über vier Briefkästen hinweg aufgesprüht, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Schmierereien konnten entfernt werden, sodass kein Schaden am Untergrund entstand. Gegen den unbekannten Täter wurde Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet.