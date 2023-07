Schmücke-Tunnel auf der A71 nach Sperrung am Sonntagmorgen wieder freigegeben

Heldrungen. Der Tunnel Schmücke ist seit 7 Uhr in beide Richtungen gesperrt gewesen. Erst am Abend konnte die A71 in beide Fahrtrichtungen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Aufgrund technischer Probleme ist der Tunnel Schmücke auf der A71 in beide Richtungen seit Sonntagmorgen um 7 Uhr gesperrt gewesen. Erst am Abend konnten beide Röhren des Tunnels gegen 18 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sind die technischen Probleme behoben. Deren genaue Ursache sei aber noch unklar.

Zuvor war der Verkehr in Richtung Schweinfurt an der Anschlussstelle Heldrungen und in Fahrtrichtung Sangerhausen an der Anschlussstelle Kölleda durch die Autobahnmeisterei abgeleitet worden.

