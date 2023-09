Der Dieb gelangte über das angekippte Badezimmerfenster in die Wohnung. (Symbolbild)

Schreckmoment in Erfurt: Frau erwacht mit Einbrecher im Schlafzimmer

Erfurt. Als eine 30-jährige Frau aufwachte, fand sie einen Einbrecher in ihrer Erdgeschosswohnung in Erfurt vor.

Einen gewaltigen Schrecken erlitt am frühen Samstagmorgen eine Erfurterin, als ein Einbrecher in ihrer Wohnung stand. In der Krämpfervorstadt hatte die 30-jährige Frau laut Polizei über Nacht das Badezimmerfenster gekippt gelassen.

Während die Bewohnerin schlief, stieg der unbekannte Mann in die Erdgeschosswohnung ein. Als die Frau gegen 04.30 Uhr erwachte, befand sich der Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Dieser ergriff sofort die Flucht. Zwar machte der Dieb keine Beute, das Ereignis wird der Frau aber wohl noch lange negativ in Erinnerung bleiben.

