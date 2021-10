Schützenhaus in Urbach ist Ziel von Einbrechern

Urbach. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter Alkohol und Werkzeuge erbeutet.

Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in das Schützenhaus Urbach eingedrungen und haben Schränke und Schubladen durchwühlt, teilte die Polizei mit. Auch an einem Container auf dem Gelände und einem Schuppen haben sich die Täter zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen sind alkoholische Getränke und diverse Werkzeuge verschwunden. Der Schaden: etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei Nordhausen unter Telefon: 03631 / 960