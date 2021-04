Schwarzangler auf der Bleichlochtalsperre erwischt

Saalfeld Polizei kontrolliert zwei Männer, die trotz Angelverbotes unterwegs waren.

Am Freitagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich auf dem Bleilochstausse im Bereich Lemnitzhammer zwei Personen, trotz bestehendem Bootsverkehr- und Angelverbots, auf dem Wasser befinden. Tags darauf konnten dann die beiden Männer schließlich an Land angetroffen werden, so die Polizei. Hier erhärtete sich neben dem Verdacht der Fischwilderei auch der eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da bei einem der Beiden fast ein Gramm Cannabis aufgefunden wurde.