Schwer verletzt: Motorradfahrer prallt frontal mit Auto zusammen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Niederorschel (Landkreis Eichsfeld) frontal mit einem Auto zusammen gestoßen. Der 17-Jährige sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, sagte eine Sprecherin der Polizei Nordhausen am Freitag.

Der Jugendliche sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, die 64-jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden stand am Freitagmorgen noch nicht fest.

