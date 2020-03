Apolda. Eine 53-jährige Frau ist in einer Firma im Weimarer Land in eine Maschine eingeklemmt worden. Ihre Hilfeschreie wurden zunächst nicht gehört.

Schwerer Arbeitsunfall: Frau im Oberkörperbereich eingequetscht

Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht eine Frau verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, passierte der Unfall in einer Firma im Gewerbegebiet Oberroßla in der Liechtensteiner Straße.

Die 53-jährige Mitarbeiterin stand auf einem hydraulischen Greifarm, der sie in die Höhe beförderte. Weil ihre Schuhe feucht waren, rutschte die Frau aus und konnte die Maschine nicht mehr stoppen.

Sie wurde im Oberkörperbereich eingequetscht. Weil es in der Halle so laut war, wurden ihre Hilferufe nicht wahrgenommen. Die Mitarbeiterin erlitt Quetschungen und kam ins Robert-Koch-Krankenhaus.

