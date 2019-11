Schwere Verletzungen erlitt eine Frau am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Beuren im Eichsfeld. In der Betriebshalle einer Firma im Gewerbegebiet sollte ein Stahlträger verladen werden.

Als das Bauteil aus noch ungeklärter Ursache fiel, stürzte es auf die 52-Jährige. Laut Polizei erlitt die Frau schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.