Schwerer Raub in Erfurt: Unbekannter stürmt mit Messer in Getränkemarkt

Erfurt. Ein Unbekannter hat in Erfurt einen Getränkemarkt überfallen. Er griff in die Kasse und riss 250 Euro Tageseinnahmen an sich. Die Fahndung ist bisher erfolglos geblieben.

Zu einem schweren Raub in einem Getränkemarkt ist es am Freitagnachmittag in Erfurt gekommen.

Ein Unbekannter stürmte in das Geschäft und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einer Mitarbeiterin. Als diese jedoch unbeeindruckt auf die Geldforderung reagierte und den Mann aufforderte, den Laden zu verlassen, bewarf er sie mit einem Paket. Nach einem kurzen Gerangel griff der Dieb in die Kasse und klaute knapp 250 Euro Tageseinnahmen. Anschließend verließ er das Geschäft und verschwand in unbekannte Richtung.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht gefasst werden.

