Schwerer Unfall an Erfurter Autobahnauffahrt: Vier Verletzte und Straßensperrung

Erfurt. Zwei Autos sind an der Anschlussstelle Erfurt-West zusammengestoßen. Vier Menschen, darunter zwei Jugendliche wurden verletzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag zur Mittagszeit an der Auffahrt zur A4 an der Anschlussstelle Erfurt-West gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 43-jährige VW-Fahrerin stadtauswärts in Richtung Arnstadt. Eine 45-jährige Opel-Fahrerin wollte aus Richtung Arnstadt kommend nach links auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich zur Auffahrt.

Beide Fahrerinnen und zwei weitere Personen im VW im Alter von 12 und 16 Jahren wurden leicht verletzt.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils 10.000 Euro. Bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten war eine Teilsperrung der Straße für ungefähr zweieinhalb Stunden notwendig.

Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Beide Unfallbeteiligte gaben an, bei grün gefahren zu sein. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim ID Süd (0361 74430) unter Angabe der Vorgangsnummer 183205/2023 zu melden.

