Schwerer Verkehrsunfall auf A 71: Frau stirbt nach Kollision mit Auto

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen ist bei Meiningen eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, passierte der Unfall kurz vor 7 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen zwischen Meiningen-Nord und Suhl.

Laut ersten Informationen fuhr eine 44-jährige Toyota-Fahrerin aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn mit ihrem Kleinwagen in die Mittelleitplanke. Ein herannahender Opel krachte daraufhin mit voller Wucht in das Heck des Kleinwagens und ging in Flammen auf.

Bei dem Unfall verlor die Fahrerin des Kleinwagens ihr Leben, die 53-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt. Wie Heidi Sonnenschmidt von der Autobahnpolizei berichtet, war die Fahrerin des Kleinwagens vermutlich grade dabei, ihr Auto zu verlassen, als das andere Fahrzeug in den Unfallwagen krachte. Auch ein dritter Wagen soll noch in die Unfallstelle gefahren sein. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 12.750 Euro.

Die Richtungsfahrbahn war für dreieinhalb Stunden bis 10.20 Uhr voll gesperrt. Der geringe Rückstau löst sich aktuell auf. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln.

Auch für die Feuerwehr sind solche Einsätze eine Herausforderung: "Die Fahrbahn war völlig vereist, deswegen gestaltet sich die Anfahrt sehr schwierig", schildert Florian Denk von der Feuerwehr.