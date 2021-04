Schwerer Verkehrsunfall bei Schleusingen: Zwei Frauen verletzt im Krankenhaus

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schleusingen. Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Auf der Ortsumgehung von Schleusingen waren zwei Autos zusammengestoßen.

Eine 59-Jährige war am Donnerstagnachmittag von Themar nach Schleusingen unterwegs. Sie wollte an einem Abzweig nach links abbiegen, übersah dabei aber den VW einer 25-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in die Leitplanke gedrückt.

Die Frauen verletzten sich schwer und kamen in umliegende Krankenhäuser.

