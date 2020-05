Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerverletzter Mopedfahrer in Arnstadt

Unangepasste Geschwindigkeit war vermutlich der Grund, warum ein 81-Jähriger am Mittwochmittag mit seinem Moped stürzte, heißt es in der Meldung der Polizei. Er wollte an der Kreuzung Mühlberger Straße in Arnstadt abbiegen, als es zum Sturz kam.

Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

