Schwierige Bergung und hoher Schaden bei Unfall zwischen Traktor und Lkw

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Traktor kam es am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in Behringen (Wartburgkreis) auf der Hauptstraße in Richtung Reichenbach. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lkw-Fahrer gerade zum Überholen angesetzt, als der Traktor einer Agrargenossenschaft am Ortsausgang nach links abbiegen wollte.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Durch die schwierigen Bergungsarbeiten war die Hauptstraße für knapp drei Stunden voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

