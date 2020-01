Sohnstedt. Nach ersten Informationen soll ein Teil der beliebten Finnland-Sauna in dem Ort im Weimarer Land in Flammen stehen.

Sechs Feuerwehren bei Brand am Pelto-Bad in Sohnstedt im Einsatz

Sechs freiwillige Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt alarmiert worden. Nach ersten Angaben soll dort ein Gebäudeteil der beliebten Finnland-Sauna vor den Toren von Erfurt in Flammen stehen.

Die örtlich zuständigen Wehren aus dem Grammetal haben Unterstützung angefordert.

