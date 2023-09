Sechsjähriger bei Neubrandenburg getötet – "Massive Verletzungen"

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen Totschlags an einem Sechsjährigen. (Symbolbild)

Neubrandenburg Ein Sechsjähriger kommt nicht wie vereinbart vom Spielen nach Hause. Anwohner und Einsatzkräfte suchen verzweifelt, auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz. Dann wird das Kind tot in einem Gebüsch entdeckt.

Im Fall eines tot aufgefundenen Sechsjährigen ermittelt die Neubrandenburger Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Der Junge sei in Pragsdorf bei Neubrandenburg von Feuerwehrleuten mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch liegend gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche am Donnerstagabend habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können.

Auch Hunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Der Sechsjährige war am Abend nicht wie vereinbart vom Spielen nach Hause gekommen. Seine Eltern hatten ihn deshalb als vermisst gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Anwohner suchten nach dem Kind, dabei kamen auch Hunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei habe am Fundort viele Spuren gesichert, hieß es. Das Gelände sei abgesperrt. Im Ort liefen bereits intensive Befragungen. Bisher werde der Fall als Totschlag eingestuft. Die Leiche des Kindes werde von Rechtsmedizinern bereits obduziert, um die genaue Todesursache und damit auch die Umstände des Falles zu klären.

