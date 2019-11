Showdown an der A 71: Autofahrer greift Trucker auf Parkplatz Dolmar an

Mit einem Brecheisen und einem Hammer soll am Mittwoch ein Autofahrer auf dem Parkplatz Dolmar an der Autobahn 71 auf einen Lkw-Fahrer losgegangen sein. Wie die Autobahnpolizei am Donnerstag berichtete, hatte es zuvor einen Zwischenfall an der Anschlussstelle Suhl-Zella-Mehlis gegeben. Dort war der Autofahrer mit seinem Pkw samt Anhänger auf die Autobahn gefahren, auf der der Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonner schon unterwegs war.

Beleidigt und ausgebremst

Nach dem Zwischenfall soll der Autofahrer den Lkw-Fahrer beleidigt haben. Anschließend soll er den Lastwagen ausgebremst und dessen Fahrer erneut beleidigt haben.

Beide Männer verließen dann mit ihren Fahrzeugen am Parkplatz Dolmar die Autobahn und trafen dort aufeinander. Der Autofahrer soll den Lkw-Fahrer dann tätlich angegriffen haben, wobei auch ein Brecheisen und ein Hammer zum Einsatz gekommen sein sollen. Der 28-jährige Trucker wurde dabei leicht verletzt und alarmierte anschließend die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer hatte derweil sein Fahrt fortgesetzt.