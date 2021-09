Silberfarbene Simson aus Tiefgarage in Sondershausen geklaut

Ein Moped der Marke Simson ist am Dienstag in einer Sondershäuser Tiefgarage gestohlen worden.

Sondershausen. Trotz GPS-Senders konnte eine gestohlene Simson noch nicht aufgespürt werden. Das Moped war am Dienstag in Sondershausen gestohlen worden.

Innerhalb von 20 Minuten haben Unbekannte am Dienstag in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Frankenhäuser Straße eine Simson S 51 in Silber gestohlen. Am Zweirad waren die Kennzeichen 969VDF angebracht. Die Täter müssen zwischen 16.45 und 17.10 Uhr zugange gewesen sein.

Trotz angebrachten GPS-Senders am Moped konnte das Fahrzeug bislang nicht gefunden werden. Der Schaden wird auf ungefähr 3800 Euro geschätzt.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.