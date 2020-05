Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Simson-Moped in Wechmar vermisst – 500 Euro für Hinweise ausgelobt

Bereits am 29. April wurde ein Simson-Moped vom Typ Spatz in Wechmar als gestohlen gemeldet. Der Besitzer hat nun 500 Euro für Zeugenhinweise ausgelobt, die zum Auffinden seines DDR-Sammlerstücks führen.

Das Motorrad sei in der Nacht von 28. auf 29. April gestohlen worden. Abgestellt war es in der Straße Kretschmar im Ort und zudem mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert, heißt es in der Polizeimeldung dazu.

Das rot-weiße Gefährt hat als besondere Merkmale eine Delle auf der oberen Seite des Benzintanks, das Bremslichtkabel ist mehrfach um den linken Holm der hinteren Schwinge gewickelt und die verbaute Sitzbank ist nicht original zum Fahrzeugtyp gehörend.

Diebesgut: Eine Simson "Spatz" in rot-weiß. Foto: Polizei Gotha

Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

