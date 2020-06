Nicht jeder Autofahrer zeigt sich einsichtig, wenn ihn die Polizei kontrollieren will. (Symbolfoto)

So erbost zeigt sich ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle

Polizisten wollten Dienstagmorgen am Ortsausgang von Goßmannsrod in Richtung Veilsdorf einen Autofahrer kontrollieren. Bereits beim „Guten Morgen“ wurden die Beamten beleidigt. Den Hinweis, derartige Äußerungen zu unterlassen, ignorierte der Mann. Beim Aussteigen aus seinem Wagen schimpfte er weiter vor sich hin, da er den Sinn einer Verkehrskontrolle nicht nachvollziehen konnte.

Um sich „seelische und moralische Unterstützung“ zu holen, schnappte er sein Smartphone und telefonierte. Nun musste der Gesprächspartner seinen Unmut ertragen.

Der Schrecken der Verkehrskontrolle setzte dem Mann offenbar so sehr zu, dass er jegliches Gefühl für Raum und Zeit verlor. Anders lässt sich sein Verhalten beim Einsteigen in sein Fahrzeug sowie sein Start mit durchdrehenden Reifen nicht erklären. Dass hierbei Steine und Schotter in Richtung der Polizisten und eines weiteren Autos schleuderten, schien ihm entgangen zu sein.

