Sömmerda: Einbrecher inBäckerei-Filiale

In einer Bäckerei-Filliale sicherte die Polizei Einbruchsspuren.

Sömmerda. Offenbar wurde der unbekannte Eindringling gestört.

Am frühen Dienstagmorgen trieb ein Einbrecher sein Unwesen in einer Bäckerei in Sömmerda. Gewaltsam gelang es ihm, die Tür der Filiale herauszuheben und das Geschäft zu betreten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts verändert oder gestohlen. Möglicherweise wurde der Dieb gestört, als eine Mitarbeiterin der Bäckerei gegen 5 Uhr ihre Arbeit aufnahm. Die Polizei sicherte vor Ort mehrere Spuren und ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.