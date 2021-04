Speedmarathon 2021 in Thüringen: Polizei kontrolliert 30.000 Fahrzeuge und zieht Bilanz

2020 fiel er aus, doch in diesem Jahr gibt es wieder teure Fotos für Raser beim "Blitzermarathon". Auch Thüringen beteiligte sich am Mittwoch an den zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen. Seit dem Morgen war die Polizei mit 25 mobilen Blitzgeräten im Einsatz.

Erfurt. In Thüringen hatte die Polizei am Mittwoch Raser im Visier. Beim Aktionstag "Speedmarathon" wurde mit 25 mobilen Blitzgeräten an wechselnden Standorten die Geschwindigkeit kontrolliert.

Am Mittwoch beteiligte sich die Thüringer Polizei im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion am "Speedmarathon 2021". Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen wurden die geblitzten Fahrer dieses Jahr nicht gestoppt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Thüringer Polizei kontrollierte an insgesamt 39 Stellen über 30.000 Fahrzeuge. Im Ergebnis gab es 1749 Geschwindigkeitsverstöße, von denen 36 mit Fahrverboten geahndet werden. Zudem gab es 209 weitere Verkehrsverstöße.

Trauriger "Spitzenreiter" mit 191 km/h bei erlaubten 120

Vergangenes Jahr fiel der Blitzermarathon aus, deswegen nun der Vergleich zum Jahr 2019: Am Mittwoch kontrollierten die Beamten ungefähr 28.000 Fahrzeuge weniger als vor zwei Jahren, die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße blieb jedoch gleichbleibend hoch. Somit liegt die diesjährige Beanstandungsquote von 5,8 Prozent "erschreckend deutlich" über dem Ergebnis von 2019 (3,25 Prozent).

Trauriger "Spitzenreiter" des Speedmarathons war ein Fahrer mit 191 km/h in einer 120er-Zone auf der Autobahn. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 440 Euro, zwei Punkte in der Kartei des Verkehrsbundesamtes Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Fazit: Trotz angekündigter Kontrollaktion wird gerast

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld erfasste im Zeitraum von mehreren Stunden insgesamt 113 Verstöße bzw. Geschwindigkeitsüberschreitungen. Nennenswert dabei zwei Autofahrer, die mit 109 km/h bei erlaubten 70 km/h bzw. mit 145 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs waren.

Das Fazit der Polizei: Das Risiko einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wird offenbar trotz einer angekündigten Kontrollaktion in Kauf genommen - dabei ist überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor Unfallursache Nummer 1.

