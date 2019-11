Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung erst nächstes Jahr

Die Vollsperrung der B 80 zwischen Hohengandern und der Aufmündung zur B 27 bei Witzenhausen wird nicht am 9. Dezember in Kraft treten. „In diesem Jahr nicht mehr“, konkretisierte Freitagmittag Joachim Schmidt von der zuständigen Straßenbehörde Hessen Mobil mit Sitz in Fulda mit. „Wir werden rechtzeitig informieren, wenn es wirklich los geht“, sagt er.

Er bestätigt aber, dass die Sperrzeit tatsächlich ein Jahr betragen wird. Genauere Informationen über die Zeitpläne und lokale Umleitungsstrecke werde es in der kommenden Woche geben, kündigte er an. Auf der B 80 müssen nahe des Gut Arnstein zwei Eisenbahnbrücken erneuert werden. Das geschehe in enger Abstimmung von Hessen Mobil mit der Deutschen Bahn.