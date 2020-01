Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatsschutz ermittelt nach mysteriösem Fund in Nordhausen

Die Polizei weiß noch immer nicht genau, mit was für einen Gegenstand sie es zu tun hat, der am 19. Januar im Kohnsteinweg in Nordhausen gefunden wurde. „Die Ermittlungen dazu laufen“, teilte Fränze Töpfer, Polizeisprecherin der Landespolizeiinspektion in Nordhausen, auf Nachfrage mit. Der Staatsschutz gehe der Sache nach, weil der Gegenstand in der Nähe der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora gefunden worden ist. „Bisher gibt es aber keinen Hinweis auf ein politisches Motiv“, sagte die Polizeisprecherin. Der Gegenstand, bei dem es sich um Pyrotechnik handeln soll, liege derzeit zur Untersuchung beim Landeskriminalamt.

Ein Junge war beim Spielen auf das mutmaßliche Selbstlaborat gestoßen und brachte den Fund gemeinsam mit seinem Vater sofort zur Polizei.