Streife entdeckt in Weimar-Nord gestohlene Kennzeichentafeln

Weimar. Fahrzeugführer macht falsche Angaben zu seiner person

Gleich mehrere Delikte deckten Polizeibeamte auf, als sie in der Nacht zum Samstag in der Marcel-Paul-Straße einen Golf kontrollierten. Die Kennzeichentafeln am VW waren zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem sie am Freitagvormittag von einem Toyota gestohlen wurden.

Der Golf war nicht zugelassen. Der Fahrer hatte keine Personaldokumente bei sich und machte wiederholt falsche Angaben zu seiner Person. Seine Identität konnte im Verlauf der Kontrollmaßnahme dennoch eindeutig geklärt werden.

Der 30-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogentest fiel positiv aus, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Kennzeichen stellten die beamten sicher.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Anzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.