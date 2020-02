Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit eskaliert in Nordhausen zu einer Schlägerei

Unsanft geweckt wurden Anwohner am Freitag in den frühen Morgenstunden in Nordhausen in der Straße Im Stürzetal, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Wochenende. Unbekannte warfen gegen 3.30 Uhr mit einer Flasche eine Fensterscheibe ein. Zeugen, die etwas oder jemanden beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Nordhausen melden.

Eine Schlägerei ereignete sich am Freitag gegen 19.15 Uhr in Nordhausen-Ost am Edeka-Markt. Zwei junge Männer stritten sich erst mit Worten, dann flogen plötzlich auch die Fäuste. Ein Schläger verließ anschließend den Parkplatz und ging zu den Wohnblöcken. Zwei Unbeteiligte sollen das Geschehen beobachtet haben. Diese und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Gegebenenfalls könnte so noch ein Täter ermittelt werden.