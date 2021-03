In einem Supermarkt in Gera haben offenbar eine junge Frau und ein Unbekannter um Einkaufswagen gestritten.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach soll es am Freitag, 12. März, gegen 9.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Heinrichsstraße zu einem Disput zwischen einer 19-jährigen Frau und einem unbekannten Mann gekommen sein.