Wegen der Entsorgung eines Hundehaufens sind zwei Frauen in Eisenach aneinander geraten. (Symbolbild)

Streit um Hundehaufen-Entsorgung eskaliert in Eisenach

Eisenach Eine Hundehalterin hat den Kotbeutel ihres Vierbeiners in der Mülltonne einer 38-Jährigen entsorgt. Es kam zu einem handfesten Streit.

Am Mittwochabend kam es in einem Wohngebiet in Eisenach zu einem Streit zwischen zwei Frauen im Alter von 33 und 38 Jahren.

Laut Angaben der Polizei war die 33-Jährige mit ihrem Hund unterwegs. Als sie den Kot des Hundes ordnungsgemäß aufsammelte, habe sie den Beutel anschließend in die Mülltonne der 38-Jährigen geworfen. Diese habe ein klärendes Gespräch gesucht. Aus diesem Gespräch habe sich ein Streit entwickelt, der schließlich eskalierte und in einer handfesten Auseinandersetzung mündete.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beide Frauen bekamen eine Anzeige wegen Körperverletzung.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.