Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit unter Jugendlichen eskaliert in Heiligenstadt

Zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr im Bereich der Mescheder Straße in Heiligenstadt, berichtete am Sonntag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Zunächst war es nur ein Wortgefecht. Doch dann eskalierte der Streit letztendlich in Schlägen und Tritten untereinander. Außerdem beschädigten die Angreifer einen Mercedes. Da bislang nicht alle Namen der an dieser Schlägerei Beteiligten bekannt sind, bittet die Eichsfelder Polizeiinspektion um weitere Zeugenhinweise.