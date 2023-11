Sturm im Harz: Umgestürzte Bäume auf den Gleisen

Harz. Aufatmen im Harz: Es war die richtige Entscheidung, den Betrieb der Brockenbahn am Donnerstag einzustellen. Der Sturm tobte sich aus. Nach den Aufräumarbeiten fahren die Züge wieder.

Die Brockenbahn hat ihren Betrieb wieder aufgenommen, berichtet Heide Baumgärtner, Sprecherin der Harzer Schmalspurbahnen (HSB).

Ein Sturm tobte am Donnerstag im Oberharz am Brocken. Deshalb fuhr die Bahn nicht mehr auf den höchsten Gipfel des Harzes. Und das war auch gut so. Mehrere umgestürzte Bäume mussten nach dem Sturm von den Gleisen der HSB geräumt werden. Inzwischen fahren die Züge der Brockenbahn wieder planmäßig.

