Sturz von 25-Meter-Gerüst: Thüringer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ober-Ramstadt. Ein Mann aus Thüringen ist bei Arbeiten auf einem Gerüst circa 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Schwer verletzt wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei einem Sturz von einem etwa 25 Meter hohen Gerüst ist ein Arbeiter im hessischen Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) auf einem Firmengelände schwer verletzt worden. Der 57-Jährige aus Thüringen sei auf einem Hochregal mit Schweißarbeiten beschäftigt gewesen, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Warum der Mann am Donnerstagvormittag in die Tiefe stürzte, ist bislang unklar. Andere Arbeiter fanden ihn am Boden. Mit schweren Verletzungen wurde der 57-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingebunden.

Weitere Meldungen der Polizei