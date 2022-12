Stute stirbt in Südthüringen an schweren Verletzungen durch Pferderipper

Roßdorf. In Südthüringen ist ein Pferd von einem Unbekannten angegriffen und derart schwer verletzt worden, dass das Tier starb.

In Roßdorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein Pferd angegriffen und so schwer verletzt worden, dass das Tier seinen Verletzungen erlag. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter in der Zeit von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, die Koppel im Gartenweg betreten und die Haflingerstute attackiert.

Wie es dem Täter gelang, so nah an das Tier zu gelangen und es derart schwer zu verletzen, müsse nun ermittelt werden. Die Amtstierärztin veranlasste, dass der Kadaver zu weiteren Untersuchungen in das Landesamt für Verbraucherschutz gebracht wird.

Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an. Wer hat verdächtige Personen an der Koppel oder in Roßdorf gesehen? Wer kann Hinweise zu Fahrzeugen geben, die in der Nähe der Koppel geparkt waren oder entlang gefahren sind? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

