Spezialisten der Kripo untersuchen Dienstagvormittag die ehemalige Filiale der Bäckerei Bergmann und des Aldi-Konzerns Am Weimarer Berg in Apolda. In der Nacht zum Montag war der Gebäudekomplex mit beiden Läden komplett ausgebrannt.

Suche nach Brandursache in Apolda – Aldi-Mitarbeiter an anderen Orten eingesetzt

Mit leichter Verzögerung haben am Dienstagmorgen die Ermittlungen der Kripo in der Ruine und im Schutt des Aldi-Marktes sowie der Filiale der Bäckerei Bergmann in Apolda begonnen. Noch ist nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Inferno kommen konnte, bei dem beide Läden komplett ausbrannten. Die beiden Ketten suchen indes nach Lösungen für ihre Mitarbeiter.

Über den Montag habe es mehrfach auffachende Glutnester gegeben, deswegen hatte die Feuerwehr empfohlen den Ort nicht zu betreten. Die Beamten der Kripo untersuchten daher zunächst nur augenscheinlich den Komplex. Vom Schadensbild wäre ein Ausbruch in der Bäckerei denkbar, so ein Sprecher der Landespolizeiinspektion gegenüber dieser Zeitung

Noch keine endgültige Schadensumme bekannt

Genauere Ergebnisse soll nun die Begehung der verkohlten Filialen am Dienstag liefern. Die Schadensumme werde von der Polizei weiterhin mit wenigstens 1,5 Millionen Euro gerechnet. Inklusive der zerstörten Waren schlage der Gebäudeteil von Aldi dabei etwa mit einer Million zu Buche, die halbe Million für den Bereich der Bäckerei.

Der Aldi-Konzern wollte auf Anfrage die Schadensumme nicht kommentieren. Von der Bäckerei Bergmann hieß es, dass der Schaden durch die verlorene Einrichtung eine knappe Viertelmillion Euro betragen könnte.

Die Gesamtschadensumme werde sich in jedem Fall noch ändern, ergänzte der Polizeisprecher weiter. Es seien nämlich auch Teile – etwa Fensterscheiben – der benachbarten Gebäude beschädigt worden, in denen der Textil-Discounter Kik sowie der Getränkemarkt Getränke Quelle eingemietet ist. Hier sei die Schadensmeldung aber ausstehend.

Gute Nachrichten für Aldi- und Bergmann-Mitarbeiter

Die 13 Mitarbeiter des zerstörten Aldi-Marktes sollen ab Mittwoch auf umliegende Märkte in Jena, Weimar und Naumburg aufgeteilt werden, erklärt Axel vom Schemm, Sprecher bei der der Unternehmenskommunikation der Aldi Einkauf GmbH. Die Angestellten können bei voller Stundenzahl und vollem Gehalt weiterarbeiten.

Zu gleichen Konditionen sollen auch die fünf Mitarbeiter der Bäckerei Bergmann weiterarbeiten können. Sie werden auf Filialen in Apolda und der näheren Region verteilt, erklärt Stefan Ziernberg, Verkaufsleiter des überregionalen Unternehmens mit Firmensitz in Frömmstedt im Nachbarlandkreis Sömmerda. Sonntags soll in Apolda nun alternativ die Bergmann-Filiale am Viadukt beim Netto-Markt öffnen, um diesen Service für die Kunden aufrecht zu erhalten.