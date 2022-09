Suche nach vermisstem 70-Jährigen aus Weimar erfolgreich beendet

Weimar Die Polizei hat die Suche nach einem seit Samstagmorgen vermissten 70-jährigen Mann aus Weimar eingestellt. Nach Hinweisen konnte er gefunden werden.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ist der seit Samstagmorgen vermisste 70-Jährige in der Nacht zu Sonntag gefunden worden. Laut wurde der dringend auf medizinische Hilfe angewiesene Mann gegen 23 Uhr wohlbehalten in Blankenhain aufgegriffen. Er war zuvor aus einem Pflegeheim in Weimar verschwunden.

