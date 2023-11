Suhl: Mann fährt gegen Schranke und stirbt

In Suhl ist ein 78-Jähriger nach einem Unfall im Krankenhaus verstorben. (Symbolbild)

Suhl. In Suhl ist ein Mann wenige Stunden nach einem Unfall verstorben. Der 78-Jährige war wohl aus gesundheitlichen Gründen gegen eine Schranke gefahren.

Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Mittwochmorgen im Bereich des Klinikums in Suhl. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, stieß ein 78 Jahre alter Mann beim Befahren des Geländes mit seinem Auto gegen eine Zufahrtsschranke.

Wahrscheinlich hatte der Mann gesundheitliche Probleme. Er wurde zunächst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wo er einige Stunden später verstarb. Nun ermittelt die Polizei. An der Schranke entstand Sachschaden.

