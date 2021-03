Tankbetrug, Urkundenfälschung, Unfallflucht – Polizei fahndet nach diesen Jugendlichen

Erfurt. Die Liste der Straftaten, die drei jungen Männern zur Last gelegt werden ist lang. Allein in Thüringen sollen sie für zwölf Taten verantwortlich sein. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach ihnen.

Die Autobahnpolizei ermittelt aktuell zur Identität von drei Jugendlichen, welche im dringenden Verdacht stehen, unter anderem wiederholt Straftaten im Bereich der Urkundenfälschung, des Tankbetruges, des Pflichtversicherungsgesetzes und des Kfz-Steuergesetzes begangen zu haben. Insgesamt werden den drei Jugendlichen zwölf Taten allein in Thüringen zur Last gelegt.

Bei den nun von der Polizei veröffentlichten Fotos handelt es sich um Aufnahmen, die während einer Geschwindigkeitskontrolle gemacht worden sind. Am Auto in welchem die Jugendlichen saßen als die Fotos entstanden, waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Diese wurden vorher im Raum Berlin und Potsdam gestohlen.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass sich die Gesuchten im Oktober und November 2020 bei ihren Fahrten mit dem Auto jeweils am Steuer abgewechselt haben und somit alle drei als Tatverdächtige in Frage kommen. So fielen sie mit dem Auto auch an der Raststelle Thüringer Wald auf der A71 auf, als sie hier zweimal getankt aber nicht bezahlt hatten. Das Auto war schließlich in einen Verkehrsunfall in Brandenburg verwickelt, wo es aber anschließend zurückgelassen wurde, weil die Insassen unerkannt flüchteten.

Mithilfe der Fotos hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise zur Identität der drei Gesuchten. Wer Hinweise zur Identität der drei Männer geben kann, wendet sich bitte an die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter der Telefonnummer 036601/70-125 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.