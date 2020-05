Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Taschendieb aus Erfurt gesucht – Fahndungsfoto veröffentlicht

Bereits am 12. November 2019 wurde einer 62-Jährigen das Portemonnaie in der Erfurter Altstadt gestohlen. Unmittelbar nach dem Diebstahl hoben die Unbekannten 350 Euro am Fischmarkt vom Konto der Dame ab.

Das Bild eines Täters beim Geld abheben wurde nun veröffentlicht. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Der melde sich bitte bei der Erfurter Kriminalpolizei unter Telefon: 0361/74431465.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Erfurt

