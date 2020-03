Tausende Euro Schaden bei Einbruch in Apotheke in Erfurter Innenstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tausende Euro Schaden bei Einbruch in Apotheke in Erfurter Innenstadt

Auf verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld hatten es Diebe offenbar abgesehen, die am Donnerstagmorgen in eine Apotheke in der Innenstadt einstiegen. Laut Polizei haben sie massive Gewalt anwenden müssen, um in das Objekt zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt 5000 Euro, hinzu kommen die aus einem Schrank gestohlen wurden.

Schlacke-Lkw liegt auf Mittelleitplanke: A71 seit Stunden gesperrt

Mit 110 km/h durch Luisenthal: Knapp 90 Temposünder im Kreis Gotha und in Eisenach