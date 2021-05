Tausende unversteuerte Zigaretten und 100 Liter Bier bei Zollkontrolle entdeckt

Fahrer setzt nach Kontrolle sein Fahrt ohne Zigaretten, aber mit dem Bier fort.

Bei einer Zollkontrolle am Montag auf einem Autohof im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Thüringen stellten Beamte des Hauptzollamts Erfurt in einem in Großbritannien zugelassenen Kleintransporter insgesamt 5.320 Schmuggelzigaretten und 100 Liter Bier fest.

Die Zigaretten waren zwischen diversen Kleidungsstücken versteckt. Laut Angaben des 22-jährigen Fahrers sei dieser auf dem Weg von Polen nach Großbritannien gewesen. Sowohl die Zigaretten als auch das Bier seien für dortige Empfänger bestimmt. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tabak- und Biersteuergesetz leiteten die Zöllner ein Steuerstrafverfahren ein.

Die Steuern in Höhe von rund 1.000 Euro entrichtete der Mann noch vor Ort. Die Fahrt konnte er daraufhin mit dem Bier, aber ohne die Zigaretten fortsetzen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen