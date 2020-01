Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telefonbetrüger in Arnstadt und Friedrichroda

Ein 83-Jähriger aus Arnstadt ist am Donnerstag das Ziel einer Telefonbetrügerin geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hätte Frau am Telefon, die sich als Bekannte ausgab, von dem Mann 20.000 Euro gefordert.

Sie gab an, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und brauche das Geld zur Schadensregulierung und um zu verhindern, dass ihr Führerschein eingezogen würde. Zur Übergabe des Geldes wollte die Anruferin ein Taxi bereitstellen.

Die Familie des 83-Jährigen reagierte laut Polizei richtig, indem sie die Polizei verständigte. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

In Friedrichroda versuchte ein Betrüger am Telefon eine andere Masche bei einer 79-Jährigen. Die Frau erhielt am Mittwoch und Donnerstag Anrufe von einer angeblichen Lottogesellschaft und solle 50.000 Euro gewonnen haben. Beim zweiten Anruf wurden sogar 90.000 Euro versprochen. Die Bedingung für die Einlösung des Gewinns: Der 79-Jährige sollte Gutscheinkarten im Wert von 2100 Euro kaufen und an einen Boten übergeben. Die Frau ging auf die Forderung nicht ein, ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei rät Menschen, misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Es sollten keine Details zu finanziellen und familiären Verhältnissen preisgegeben werden und in keinem Fall Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben werden.

Außerdem sollten Angerufene niemals Geld ausgeben, um einen Gewinn einzulösen. Es sollten Fragen an den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen gestellt werden, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was der Gewinn ist.

Im Falle eines Verdachts sollte die Polizei informiert werden.