Temposünder, verbotenes Messer und Handydiebstahl

Apolda/Mattstedt. Bei einer Kontrolle erwischte die Polizei am Montag auf der B 87 nur wenige Temposünder. Dafür wurden sie am Abend bei einem jungen Mann fündig.

Lediglich elf Temposünder erwischte die Polizei am Montag bei einer siebenstündigen Kontrolle auf der Bundesstraße 87, An der Poche. Spitzenreiter war bei erlaubtem Tempo 50 ein Fahrer, der mit 85 km/h unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt passierten 387 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Es wurden sieben Verwarngelder und vier Bußgeldbescheide ausgestellt.

Ein verbotenes Einhandmesser fanden Polizisten am Montagabend bei der Kontrolle eines 32-Jährigen in der Apoldaer Bachstraße. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

Eine 38-Jährige zeigte am Montag bei der Polizei an, dass ein Bekannter am Morgen aus ihrer Wohnung in der Apoldaer Schillerstraße ein Handy sowie einen Wohnungsschlüssel gestohlen habe. Die Wohnung war zur Tatzeit unverschlossen. Der vermeintliche Beschuldigte konnte nicht angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die Ermittlungen laufen.