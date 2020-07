Knapp 30.000 Euro hat der Rentner an die Betrüger verloren. (Symbolbild)

Suhl. Ein Rentner aus Thüringen wollte sein Erspartes gewinnbringend anlegen. Am Ende geriet er an Betrüger.

Thüringer verliert 30.000 Euro an Internetbetrüger

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer verliert 30.000 Euro an Internetbetrüger

Ein Mann aus Suhl verlor knapp 30.000 Euro an eine Betrügerfirma aus dem Internet. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der Senior nach Möglichkeiten gesucht, sein Erspartes gewinnbringend anzulegen, um für seine Ehefrau und sich ein beruhigendes finanzielles Polster zu schaffen.

Im Internet sei der Mann dann auf eine vermeintliche Investmentfirma gestoßen. Der Mann meldete sich an und hinterlegte seine Telefonnummer. In der nächsten Zeit hätten ihn immer wieder Anrufe unterschiedlicher Nummern erreicht, die ihn im Rahmen seiner Investmentanfrage aufforderten, Geld zu überweisen. So sei eine Summe von über 20.000 Euro zustande gekommen.

Weil dem Senior die ganzen Anrufe dann doch zu viel wurden, beendete er Ende Juni den Vertrag. Die Firma stellte ihm jedoch noch Rechnungen, die er zusätzlich beglich. Erst als eine Gesamtsumme von fast 30.000 Euro zusammenkam, sei er zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten.

Ob er je wieder etwas von seinem Ersparten zurückbekommt, könne aktuell noch nicht gesagt werden, hieß es von der Polizei. Die Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen. Immer wieder würden Betrüger versuchen, ahnungslose Menschen um ihr Vermögen zu bringen.