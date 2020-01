Der am Silvestertag in Salza entlaufene Zwergdackel Kurt konnte am Neujahrstag nur noch tot aufgefunden werden.

Nordhausen. Traurige Nachricht aus Nordhausen: Der am Silvestertag in Salza entlaufene Dackel ist tot. Der Silvester-Lärm war zu viel für sein kleines Herz.

Tierfreunde trauern in Nordhausen: Der kleine Dackel Kurt ist tot

Die Suche nach dem am Silvestertag in Salza entlaufenen Zwergdackel Kurt hat kein glückliches Ende genommen.

Wie die Besitzerin des vier Monate alten Rüden mitteilte, konnte der Welpe am Neujahrstag nur noch tot aufgefunden werden. Extra angeforderte Spürhunde aus Gera hatten Kurt am Schurzfell nahe des dort befindlichen Hundeplatzes aufgespürt.

Seine Besitzerin vermutet, dass der kleine Dackel den weiten Weg von Salza bis dorthin in totaler Panik gerannt sein muss und dies in Verbindung mit der Kälte zu viel für den Hund war. Sie geht davon aus, dass „Kurti“, wie die Halterin ihn liebevoll nannte, an einem Herz-Kreislauf-Kollaps gestorben ist.

Die Anteilnahme am Tod des Dackels ist enorm. Bereits nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht drückten viele Tierfreunde in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme aus. Bereits nach dem Verschwinden von Kurt beteiligten sich in Nordhausen neben der alarmierten Polizei und der Feuerwehr viele an der Suche nach dem kleinen Dackel.

