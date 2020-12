Der 79-Jährige erlag noch am Unfallort seien Verletzungen. (Symbolbild)

Eisenach. In Eisenach kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall. Ein 79-Jähriger wurde von einem Auto erfasst.

Tödlicher Unfall in Eisenach

Am Dienstagabend kam es in Eisenach auf einer Landstraße bei Stedtfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei informierte, wurde ein 79-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der 21-jährige Auto-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen. Die Landstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.