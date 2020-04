Das Unglücksauto der 30-Jährigen am Unfallort.

Günzrode. Eine 30 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B243 bei Günzrode im Landkreis Nordhausen tödlich verunglückt.

Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Nordhausen

Nach den uns vorliegenden Informationen war die 30-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Auto auf der B243 im Landkreis Nordhausen in Richtung Günzrode unterwegs.

Zwischen dem Abzweig Flarichsmühle und Hochstedt überholte die Frau nach ersten Erkenntnissen einen Lkw. Als sie anschließend wieder einscheren wollte, geriet sie mit den Rädern an den Rand der Straße. Das Auto steuerte daraufhin in den Straßengraben, wo es sich mehrfach überschlug und erst nach rund 65 Metern zum liegen kam.

Die Autofahrerin, welche offenbar schwanger war, wurde bei Unfall aus dem Auto geschleudert. Nach Informationen der Polizei von vor Ort war die 30-Jährige nicht angeschnallt. Der Notarzt konnte noch an der Unfallstelle die Reanimation der Verunglückten einleiten, im Krankenhaus in Nordhausen verstarb sie allerdings an ihren Verletzungen.