Totalschaden auf B4 - Autofahrer fährt durch Wasserlauf und Graben

Der Fahrer eines Range Rovers fuhr am Sonntag auf der B4 von Westerengel in Richtung Sondershausen. Etwa 150 Meter vor dem Ortseingangsschild von Oberspier kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er durchfuhr den Straßengraben, prallte in einen Wasserdurchlass, fuhr eine Böschung hinauf und landete mit seinem Fahrzeug in einem Graben am Feldrand. Das Auto wurde im Frontbereich massiv beschädigt. So wurde die Ölwanne komplett zerstört, der Kühler wurde aus der Verankerung und der Motor aus seinen Aufhängung gerissen. Auch der Unterboden sowie weitere Karosserieteile wurden stark beschädigt. Am Fahrzeug entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Wie durch ein Wunder kamen beide Fahrzeuginsassen mit dem Schrecken davon.

