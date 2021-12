Tote Schafe in Altkleider-Containern: Vierstellige Belohnung für Hinweise zu Fall im Eichsfeld

Heiligenstadt. Peta beschäftigt sich mit dem Fall der toten Schafe in Altkleider-Containern in Heiligenstadt, Worbis und Niederorschel - und hat eine Belohnung für Hinweise in Aussicht gestellt.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, die jüngst warfen, setzt die Tierschutzorganisation Peta jetzt eine Belohnung aus. 1000 Euro lässt sie es sich kosten, den Fall aufzuklären. Die Tiere waren am 24. November in Kleidersammelcontainern in Heiligenstadt, Worbis und Niederorschel entdeckt worden. Zeugen, die etwas beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt telefonisch unter 03606/6510 oder unter 0711/8605910 oder auch per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

„Wir setzen uns dafür ein, dass die tatverantwortliche Person schnell überführt und zur Rechenschaft gezogen wird, bevor möglicherweise noch weitere Tiere in Gefahr gebracht werden“, sagt Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und bei der Peta Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie. Täter wie in diesem Fall zu überführen, sei oft schwierig, „da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen.“ Tierquälerei sei eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könn mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.