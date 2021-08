Toter in der Werra im Wartburgkreis entdeckt – Identität des Mannes geklärt

Gerstungen. Die Polizei hat die Fahndung nach einem Vermissten aus Gerstungen eingestellt. Nach dem Fund einer Leiche in der Werra gibt es nun traurige Gewissheit.

Nach dem Fund einer Leiche im Wartburgkreis ist die Identität des Toten aufgeklärt. Wie die Polizei bestätigt, handelt es sich um einen seit 19. Juli vermissten 66 Jahre alten Mann aus Gerstungen. Er war am 27. Juli tot in der Werra in Gerstungen unweit der Mühlgasse entdeckt worden.

Zu den näheren Umständen wurden mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte und ein laufendes Todesermittlungsverfahren keine weiteren Angaben gemacht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha dauern an. Ein Straftatverdacht bestehe derzeit nicht.

Toter Mann in der Werra im Wartburgkreis gefunden

Mehr Blaulichtmeldungen