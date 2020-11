Totes Pony im Weimarer Land verschwunden

Ein Pony ist in Heichelheim gestorben. Jetzt fehlt von ihm jede Spur (Symbolfoto).

Heichelheim. Ein Pony ist auf einem Hof in Heichelheim verstorben. Es verschwand kurze Zeit später aus einem offenen Transporter.

Im Weimarer Land ist ein totes Pony aus einem offenen Transporter verschwunden. Nach Angaben des Besitzers sei das weiße Shetlandpony am Freitag gestorben und in den Transporter gelegt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als das zuständige Veterinäramt am Montag auf dem Hof des Besitzers in Heichelheim erschienen sei, habe dieser angegeben, dass der Kadaver von Unbekannten gestohlen worden sei. Er könne ihn deshalb nicht der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Sache machen können.

Mann bei Überfall auf Parkplatz in Apolda schwer verletzt - drei Personen festgenommen